国际油市：新加坡燃料油价差缩窄，因交投兴趣增强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月30日 - 新加坡燃料油价差周三缩窄至4.50美元左右，180-cst和380-cst燃料油价格双双上涨，市场交投兴趣增强。
一位在新加坡的交易员说：“过去几天市场一直低于平均水准。”
“我们开始看到有每吨3-5美元的贴水，”该交易员说。不过他表示贴水缩窄，因有更多的交易发生。
另一位交易员说，贴水一度收窄至每吨2-3美元，随后稍稍走阔。
据消息人士，但市场的库存依旧过量，有六七艘巨型油轮被用来存储燃料油。
另一位交易员说，亚洲炼厂维护季结束，预计未来几周“会有可观数量的船货进入市场”。
BMI Research周三的一项报告称，亚洲精炼燃料的消费量将从去年每日2,940万桶的水平上增长15.3%，达到3,470万桶。
报告称，该项增长是受到新兴国家坚实的经济增长和强劲的汽车销量所推动，这将抵消中国和该地区发达经济体消费增长放缓的影响。
新加坡现货市场上，有一笔交易达成。
BP以每吨226.00美元的价格，从贡沃买入20,000吨船期为10月26-30日的380-cst燃料油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”