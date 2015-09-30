国际油市：新加坡燃料油价差缩窄，因交投兴趣增强

路透新加坡9月30日 - 新加坡燃料油价差周三缩窄至4.50美元左右，180-cst和380-cst燃料油价格双双上涨，市场交投兴趣增强。

一位在新加坡的交易员说：“过去几天市场一直低于平均水准。”

“我们开始看到有每吨3-5美元的贴水，”该交易员说。不过他表示贴水缩窄，因有更多的交易发生。

另一位交易员说，贴水一度收窄至每吨2-3美元，随后稍稍走阔。

据消息人士，但市场的库存依旧过量，有六七艘巨型油轮被用来存储燃料油。

另一位交易员说，亚洲炼厂维护季结束，预计未来几周“会有可观数量的船货进入市场”。

BMI Research周三的一项报告称，亚洲精炼燃料的消费量将从去年每日2,940万桶的水平上增长15.3%，达到3,470万桶。

报告称，该项增长是受到新兴国家坚实的经济增长和强劲的汽车销量所推动，这将抵消中国和该地区发达经济体消费增长放缓的影响。

新加坡现货市场上，有一笔交易达成。

BP以每吨226.00美元的价格，从贡沃买入20,000吨船期为10月26-30日的380-cst燃料油。(完)

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