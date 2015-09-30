英国金融市场：英镑攀升，因英国第二季经常帐赤字大幅收窄

路透伦敦9月30日 - 英镑周三上涨，因数据显示英国第二季经常帐赤字大幅收窄，且预期欧盟向英国农户支付农业补贴将扶助英镑的表现。

周三公布的数据显示，英国第二季经常帐赤字为167.8亿英镑，远远低于经济学家预计的赤字223亿英镑，同时生活标准年率升速创下逾五年最快。

英国国家统计局未对之前公布的整体经济增幅做出很大的修正，但新的经常帐和家庭收入增长数据在一定程度上缓解了对复苏态势的担忧。

英镑兑美元 在数据公布后涨至1.5180美元，较数据出炉前的1.5155美元上涨了0.2%。英镑最新报1.5160美元，日内小幅攀升。

英镑兑欧元 急升0.75%，报0.7376英镑，交易商预计，随着市场消化欧盟向英国农户支付的年度农业补贴，市场将出现大范围波动。

“赤字的缩窄已经被市场所注意，英镑因此立刻做出了正面反应，但数据大体还是只告诉了我们已经了解的事实，即英国经济表现强劲，”西联汇款外汇分析师Nawaz Ali说道。

“我们不知道的是，英国经济将如何对中国引发的金融市场风险做出应对。”

市场预计英国央行升息要等到在美联储行动以后。一些交易商预计，美联储最早将在10月升息。