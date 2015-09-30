金属期市：期铜跳升至一周高位，因投资者出脱空头头寸

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 中国市场因国庆假期将休市一周
* LME铜库存有新的近3万吨取消仓单
* 锌价在第三季大跌15.5%，为四年来最大季度跌幅
路透伦敦9月30日 - 期铜周三急升近4%，触及一周最高，而期镍触及两周峰值，因看空的投资者在季末及中国假期前出脱空头头寸。
铜的交投最旺盛，其成交量是交投第二活跃的锌的约两倍。交易商表示，因触及止损水平，投机者纷纷回补空头。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大幅收高3.8%，报5,160美元，此前升至9月22日来最高的5,192美元。
上日期铜价格基本持稳，盘中跌至一个月低位4,915.50美元。
尽管周三上涨，但第三季期铜仍下挫10.5%，为逾两年来最大季度跌幅。
“整体空头规模仍较大，使市场容易因任何消息好转而出现空头回补，”经纪行Marex Spectron市场分析部门全球主管Guy Wolf说。
遭重创的嘉能可 股价反弹，以及铜矿计划减产和铜库存减少的报道可能导致铜市供应收紧，这也扶助提振铜价。
英美资源和嘉能可拥有的智利第二大铜矿Collahuasi周二表示，计划减产3万吨。
数据显示LME铜库存有近3万吨的取消仓单，这也支撑铜价。
中国股市汽车股周三早盘大涨，因国务院周二宣布将对小排量汽车减半征收车辆购置税等利好。
期镍 是升幅最大的金属，跳涨5.3%，收报每吨10,400美元，此为9月11日来最高。
期锌 收涨2%，报每吨1,688.50美元，但本季大跌15.5%，为四年来最大的季度跌幅。
期铝 收涨0.8%，报1,577美元。期铅 升0.9%，报1,672美元。期锡 下滑0.5%，报15,525美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”