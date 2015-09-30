金属期市：期铜跳升至一周高位，因投资者出脱空头头寸

* 中国市场因国庆假期将休市一周

* LME铜库存有新的近3万吨取消仓单

* 锌价在第三季大跌15.5%，为四年来最大季度跌幅

路透伦敦9月30日 - 期铜周三急升近4%，触及一周最高，而期镍触及两周峰值，因看空的投资者在季末及中国假期前出脱空头头寸。

铜的交投最旺盛，其成交量是交投第二活跃的锌的约两倍。交易商表示，因触及止损水平，投机者纷纷回补空头。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大幅收高3.8%，报5,160美元，此前升至9月22日来最高的5,192美元。

上日期铜价格基本持稳，盘中跌至一个月低位4,915.50美元。

尽管周三上涨，但第三季期铜仍下挫10.5%，为逾两年来最大季度跌幅。

“整体空头规模仍较大，使市场容易因任何消息好转而出现空头回补，”经纪行Marex Spectron市场分析部门全球主管Guy Wolf说。

遭重创的嘉能可 股价反弹，以及铜矿计划减产和铜库存减少的报道可能导致铜市供应收紧，这也扶助提振铜价。

英美资源和嘉能可拥有的智利第二大铜矿Collahuasi周二表示，计划减产3万吨。

数据显示LME铜库存有近3万吨的取消仓单，这也支撑铜价。

中国股市汽车股周三早盘大涨，因国务院周二宣布将对小排量汽车减半征收车辆购置税等利好。

期镍 是升幅最大的金属，跳涨5.3%，收报每吨10,400美元，此为9月11日来最高。

期锌 收涨2%，报每吨1,688.50美元，但本季大跌15.5%，为四年来最大的季度跌幅。