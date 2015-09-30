国际油市：布兰特原油上涨但美国原油下跌，本季油价崩跌24%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 俄罗斯对叙利亚实施空袭，引发市场忧虑，提振布兰特原油上涨
* 上周美国原油库存增幅超预期，打压美国原油期货
* 油价在月末和季末交投震荡
* 布兰特原油今日上涨0.3%， 在9月下跌10%
* 美国原油今日下跌0.3%，在9月下挫8%
路透纽约9月30日 - 油价周三在交投震荡中涨跌互见，全球指标布兰特原油上涨，因俄罗斯对叙利亚实施空袭引发市场忧虑，而美国原油下跌，此前数据显示美国原油库存急升。
本季，布兰特和美国原油都崩跌24%，为2014底来最大的季度跌幅。
原油早盘全面受到提振，因担心一飓风将对美国东海岸的能源基础设施构成威胁。交易商在月末和第三季末平衡账簿也令市场交投震荡。
“这是典型的月末和季末 '粉饰账面' 现象，”Tyche Capital Advisors的基金经理和原油价差交易商Tariq Zahir说。
俄罗斯空军对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施了空中打击，燃点投资者对中东战争不断升级的担忧。
布兰特原油 收涨0.14美元，或0.3%，报每桶48.37美元。布兰特原油在9月下跌10%。
美国原油 收低0.14美元，或0.3%，报每桶45.09美元，回吐稍早录得的涨幅。美国原油在9月下跌8%。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增加近400万桶，接受路透调查的分析师原本预计原油库存增加10万桶。
EIA称，上周汽油库存增加逾300万桶，路透调查预期为减少4万桶。
但EIA也公布，库欣原油库存减少100万桶。库欣库存数据短暂提振美国原油上涨。库欣是美国原油期货合约交割点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”