版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 58.97 +1.15 +1.99 3491343

京东 26.06 +1.63 +6.67 13389131

新浪 40.12 +3.14 +8.49 1225827

搜狐 41.30 +0.68 +1.67 438871

网易 120.12 +1.53 +1.29 774076

百度 137.41 +0.73 +0.53 2617828

台湾

台湾积体电路 20.75 +0.86 +4.32 3389009

联电 1.62 -0.03 -1.82 341572

日月光 5.49 +0.30 +5.78 471832

硅品精密 6.29 +0.21 +3.37 415874

和信超媒体 0.49 +0.01 +2.06 64075

友达 2.96 +0.09 +3.14 419029

中华电信 30.22 +0.39 +1.31 69505

台湾国际航电 35.88 +0.69 +1.96 1313724

香港

中国移动 59.50 +0.19 +0.32 261883

中国联通 12.77 +0.35 +2.82 222069

中国电信 48.56 +1.52 +3.23 11885

中芯国际 4.49 +0.06 +1.35 14075

电讯盈科 5.23 +0.01 +0.19 3855

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰;审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐