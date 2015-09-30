《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 58.97 +1.15 +1.99 3491343
京东 26.06 +1.63 +6.67 13389131
新浪 40.12 +3.14 +8.49 1225827
搜狐 41.30 +0.68 +1.67 438871
网易 120.12 +1.53 +1.29 774076
百度 137.41 +0.73 +0.53 2617828
台湾
台湾积体电路 20.75 +0.86 +4.32 3389009
联电 1.62 -0.03 -1.82 341572
日月光 5.49 +0.30 +5.78 471832
硅品精密 6.29 +0.21 +3.37 415874
和信超媒体 0.49 +0.01 +2.06 64075
友达 2.96 +0.09 +3.14 419029
中华电信 30.22 +0.39 +1.31 69505
台湾国际航电 35.88 +0.69 +1.96 1313724
香港
中国移动 59.50 +0.19 +0.32 261883
中国联通 12.77 +0.35 +2.82 222069
中国电信 48.56 +1.52 +3.23 11885
中芯国际 4.49 +0.06 +1.35 14075
电讯盈科 5.23 +0.01 +0.19 3855
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”