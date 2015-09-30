澳新经济指标预测--10月1日-10月8日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 9月28日当周 9月30日-10月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 51.7 10月1日(四) 暂无重要数据公布 10月2日(五) 0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 +0.4 % -0.1% 10月5日当周 10月4日(日) 2230 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 55.6 10月4-5日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- +0.1% 10月5日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +0.8% 网路招聘广告 +1.0% 10月6日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差24.6 商品/服务进口(较前月) -- 持平 商品/服务出口(较前月) -- +2.0% 0330 澳洲央行利率决定 10月 2.0 0% 2.00% 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 53.8 10月7日(三) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 -- -0.4% 10月8日(四) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.2%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”