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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 06:53 BJT

****澳新经济指标预测--10月1日-10月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预
估值     前值        

    9月28日当周
    
    9月30日-10月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              9月      --
        51.7
    
    10月1日(四)
    暂无重要数据公布 
    
    10月2日(五)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                           8月    +0.4
%      -0.1%
    
    
    10月5日当周    
    10月4日(日)
    2230 澳洲AIG服务业指数                              9月      --
        55.6
    
    10月4-5日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                              9月      --
       +0.1%
    
    10月5日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            9月      --
       +0.8%
                网路招聘广告                                       
       +1.0%
    
    10月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  8月      --
    逆差24.6
             商品/服务进口(较前月)                               --
        持平
             商品/服务出口(较前月)                               --
       +2.0%
    0330 澳洲央行利率决定                              10月     2.0
0%     2.00%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                              9月      --
        53.8
    
    10月7日(三)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        8月      --
       -0.4%
    
    10月8日(四)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   9月      --
       +0.5%
                             (较上年同期)                        --
       +4.2%(完)

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