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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--10月1日

路透10月1日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

9月30日(三)

2350 - 日本央行第三季短观大型制造业景气判断指数

10月1日(四)

0135 - 日经9月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本8月所有家庭支出；8月求才求职比和失业率

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

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