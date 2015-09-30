日韩经济指标预测--10月1日-10月8日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月28日当周 9月30日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -2.0% -3.3% 工业生产(较上月) -1.1% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +1.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15 央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23 央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4 央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3% 央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7% 10月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -10.0% -14.9% 进口(较上年同期) -18.1% -18.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差43 -- 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 47.9 0135 日本日经制造业PMI 9月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.7% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 -- 盈余94.9 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +0.4% -0.2% 所有家庭支出(较前月) +0.5% +0.6% 2330 日本求才求职比 8月 1.22 1.21 失业率 3.3% 3.3% 10月2日(五) 暂无重要数据公布。 10月5日当周 10月4日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,679.4 10月5日(一) 0130 日本加班工资 8月 -- +0.6% 10月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,442 10月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- -0.1 领先指标 -- -1.6 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 8月 -- 盈余18,086 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- -3.6% (较上年同期) -- +2.8% 10月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 49.3(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”