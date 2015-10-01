美国FED：副主席杜德利淡化市场“流动性”忧虑，关注高频交易

银行人士、投资者以及来自美联储等机构的监管者都对债券市场的数番波动表示担忧，特别是在2014年10月15日出现“闪崩”之后。众多市场参与者认为，出现这种情况是因为监管机构因应金融危机出台新规，要求业者充实资本、减少自营交易、以及开展压力测试等。

“像去年10月出现的这种事件或许能反映出，高频交易策略中始料不及的、复杂动态的相互影响；高频交易策略速度奇快，人力无法胜任，”杜德利还称，鉴于压力情况下流动性有枯竭的趋势，对这类活动施以监管或许是必要之举。

杜德利承认，包括金融危机以来购买约3.5万亿债券的措施在内，美联储大规模的货币刺激政策可能会影响市场波动性指标。他还称，未来出售债券难度增加的风险或已上升，即流动性风险。

美国公债基本上是在一个集中的指令簿中交易，而公司债的交易更加分散、规模较小、渠道比较零散。自金融危机以来，交易员大幅度减持高收益的公司债，此类债券是总体流动性疑虑的一个关键源头。

“想要让公司债流动非常非常困难，”投资管理机构AllianceBernstein的固定收益主管Douglas Peebles称，“这不是什么新鲜事，2007、2008年这种情况就普遍存在。”

但杜德利以指令簿深度、买卖价差和交易规模为证称，流动性已经枯竭的“证据有限”。