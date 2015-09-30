表格：韩国8月工业生产较前月增长0.4%，服务业产出亦上升0.4%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月1日 - 韩国统计局周四公布的数据显示：
* 韩国8月工业产出经季节调整后较前月增长0.4%(路透调查预估为下降1.1%)
* 韩国8月工业产出较上年同期增长0.3%(路透调查预估为下降2.0%)
以下为8月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。
8月 *7月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 0.3 0.4 -3.2 -0.3
库存 5.6 -- 4.4 --
平均工厂运转率(%) 74.3 74.7
服务业产出 2.1 0.4 2.3 1.7
零售销售 1.8 1.9 2.1 2.0
资本投资 17.1 -0.4 7.0 1.3
注：* 为修正值。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”