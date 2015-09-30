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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 07:35 BJT

表格：韩国8月工业生产较前月增长0.4%，服务业产出亦上升0.4%

路透首尔10月1日 - 韩国统计局周四公布的数据显示：

* 韩国8月工业产出经季节调整后较前月增长0.4%(路透调查预估为下降1.1%)

* 韩国8月工业产出较上年同期增长0.3%(路透调查预估为下降2.0%)

以下为8月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。

　　　　　　　　　　　　8月 *7月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产　　　　 　0.3 0.4 -3.2 -0.3

库存 5.6 -- 4.4 --

平均工厂运转率(%) 74.3 74.7

服务业产出 2.1 0.4 2.3 1.7

零售销售 1.8 1.9 2.1 2.0

资本投资 17.1 -0.4 7.0 1.3

注：* 为修正值。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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