EIA库存周报：美国上周原油与汽油库存意外大增，馏分油库存减少

路透纽约9月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油与汽油库存意外大增，而馏分油库存减少，受炼厂减产影响。

9月25日止当周，原油库存 增加400万桶，至4.579亿桶，分析师预估为增加10.2万桶。

美国上周每日原油进口量 增加32.9万桶，至703万桶。

EIA表示，美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少106.8万桶。

“原油库存大幅增加，受炼厂产能利用率下降影响，报告因而偏向利空，”纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

EIA数据公布后，原油期货起初下跌，之后在震荡交投中上涨。

“尽管EIA数据不利，但我对原油库存上升的解释是，这是月底/季底典型的窗饰作帐现象，”纽约Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示。

“8月31日，也就是前一个月底，库存同样大增，”Zahir表示。

EIA数据显示，炼厂日加工量 下滑24.1万桶，产能利用率 减少1.1个百分点，至89.8%。

汽油库存 增加330万桶，分析师预估为减少4万桶。