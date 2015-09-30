金砖国家：9月30日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报792.05点，上涨2.02%。
中国股市：沪综指缩量收升，三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅
中国汇市：人民币收创近一个月新高与离岸仍倒挂，但不具持续升值条件
香港股市：自两年低点回升收高1.4%，但本季度跌幅超过两成
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,059.345点，上涨2.1%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 一度上涨1.5%，交易员指称路透报导巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)将撤换幕僚长Aloizio Mercadante，以企图结束执政联盟内部的纷争。雷亚尔兑美元收报3.9645/55，上日收4.0576/91 。
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南非股市：指标Top-40指数 收报44,881.18点，上涨1.63%；大盘综合指数 收报50,088.86点，上涨1.43%。两者本季下跌约2.5%，为去年9月以来最差季度表现，投资人因中国经济放缓迹象而稳定抛售股票。
南非汇市：南非兰特兑美元走坚，因全球股市上扬
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印度股市：收盘上涨逾1%，为三周来最大单日升幅，因全球市场乐观且印度央行周二降息幅度超乎预期，持续提振市场人气。BSE指数 收报26,154.83点，上涨1.46%；NSE指数 收报7,948.9点，上涨1.35%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.5825/65.5925，上日收报65.96/65.97。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报789.73点，上涨0.72%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报425.4点，上涨0.32%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.39，升值0.52%；卢布兑欧元 报73.165,升值1%。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”