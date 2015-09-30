金砖国家：9月30日股汇市收盘纵览

路透10月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月30日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报792.05点，上涨2.02%。

中国股市：沪综指缩量收升，三季度重挫逾28%创七年半最大单季跌幅

中国汇市：人民币收创近一个月新高与离岸仍倒挂，但不具持续升值条件

香港股市：自两年低点回升收高1.4%，但本季度跌幅超过两成

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,059.345点，上涨2.1%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 一度上涨1.5%，交易员指称路透报导巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)将撤换幕僚长Aloizio Mercadante，以企图结束执政联盟内部的纷争。雷亚尔兑美元收报3.9645/55，上日收4.0576/91 。

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南非股市：指标Top-40指数 收报44,881.18点，上涨1.63%；大盘综合指数 收报50,088.86点，上涨1.43%。两者本季下跌约2.5%，为去年9月以来最差季度表现，投资人因中国经济放缓迹象而稳定抛售股票。

南非汇市：南非兰特兑美元走坚，因全球股市上扬

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印度股市：收盘上涨逾1%，为三周来最大单日升幅，因全球市场乐观且印度央行周二降息幅度超乎预期，持续提振市场人气。BSE指数 收报26,154.83点，上涨1.46%；NSE指数 收报7,948.9点，上涨1.35%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.5825/65.5925，上日收报65.96/65.97。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报789.73点，上涨0.72%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报425.4点，上涨0.32%。