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市场报道 | 2015年 10月 1日 星期四 08:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月1日-10月8日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月28日当周

10月1日(四)

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 　9月 -- 4.1186

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 27.0 26.7

四周均值(万人) -- 27.175

续请失业金人数(万人) 9月17日当周 223.6 224.2

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 -- 49.4

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 53.0

1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.7%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.6 51.1

投入物价分项指数 39.3 39.0

就业分项指数 50.7 51.2

新订单分项指数 -- 51.7

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,760 1,781

10月2日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增20.3 增17.3

　　民间就业岗位(万个) 增19.5 增14.0

　　制造业就业岗位(万个) 持平 减1.7

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增3.3

　　失业率 5.1% 5.1%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%

　　每周平均工时 34.6 34.6

　　 劳动力就业参与率 -- 62.6%

1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 700.2

1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.2% +0.4%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%

耐久财订单(较前月) 8月修正值 -- -2.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- 持平

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.2%

10月5日当周

10月5日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 55.3

服务业PMI -- 55.6

1400 美国就业趋势指标 10月 -- 128.8

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 58.1 59.0

企业活动指数 -- 63.9

就业指数 -- 56.0

新订单指数 -- 63.4

投入物价指数 -- 50.8

10月6日(二)

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差420 逆差419

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差5.9

出口(亿加元) -- 454.6

进口(亿加元) -- 460.5

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 55.6

经季节调整的PMI -- 58.0

10月7日(三)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- -0.6%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加191

10月8日(四)

1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 -- 21.69

1230 加拿大新屋价格 8月 -- +0.1%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 龚芳)

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