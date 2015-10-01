美国与加拿大经济指标预测--10月1日-10月8日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月28日当周
10月1日(四)
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 9月 -- 4.1186
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 27.0 26.7
四周均值(万人) -- 27.175
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 223.6 224.2
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 -- 49.4
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 53.0
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.7%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.6 51.1
投入物价分项指数 39.3 39.0
就业分项指数 50.7 51.2
新订单分项指数 -- 51.7
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,760 1,781
10月2日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增20.3 增17.3
民间就业岗位(万个) 增19.5 增14.0
制造业就业岗位(万个) 持平 减1.7
政府部门就业岗位(万个) -- 增3.3
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 700.2
1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.2% +0.4%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%
耐久财订单(较前月) 8月修正值 -- -2.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- 持平
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.2%
10月5日当周
10月5日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 55.3
服务业PMI -- 55.6
1400 美国就业趋势指标 10月 -- 128.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 58.1 59.0
企业活动指数 -- 63.9
就业指数 -- 56.0
新订单指数 -- 63.4
投入物价指数 -- 50.8
10月6日(二)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差420 逆差419
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差5.9
出口(亿加元) -- 454.6
进口(亿加元) -- 460.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 55.6
经季节调整的PMI -- 58.0
10月7日(三)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- -0.6%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加191
10月8日(四)
1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 -- 21.69
1230 加拿大新屋价格 8月 -- +0.1%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 龚芳)
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