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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 08:10 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京10月1日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至9月26日的一周，外资依然卖超日本股票。

外资9月26日止当周在日本股市卖超1,918亿日圆，前一周为卖超4,315亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券1.0449万亿(兆)日圆，前一周为买超7,247亿日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

9月20日-9月26日 -191.8 -1,077.0 -175.7

9月13日-9月19日 -431.5 +468.0 +1,898.1

9月 6日-9月12日 -1,420.6r +782.4 +269.0

8月30日-9月 5日　 　-986.1r -338.3r -1,394.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

9月20日-9月26日 +13.6 +1,044.9 -49.7

9月13日-9月19日 +411.1 +724.7 +86.3

9月 6日-9月12日 +380.6r +514.7r -21.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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