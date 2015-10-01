科技产业：微软与谷歌同意和解全部专利侵权案

路透纽约9月30日 - 微软 和谷歌 周三宣布，两家公司已达成共识，全部放弃针对彼此的专利侵权诉讼；至此双方在美国和德国的18件官司获得和解。

两家公司表示，本次和解平息了双方在多项技术方面的争议，包括手机、无线网络、以及微软Xbox游戏控制台和其他Windows产品所使用的专利。这给全球智能手机战落幕又添新的迹象。

双方还同意全面放弃围绕摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的诉讼。谷歌去年将摩托罗拉移动出售给了联想集团 ，但同时保留了专利。

不过微软发言人证实，鉴于微软和谷歌在搜索引擎以及移动计算设备等产品上仍存在直接竞争关系，此番和解显然不能排除未来打侵权官司的可能性。