美国个股：新闻集团出售数码教育品牌Amplify

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月30日 - 新闻集团(News Corp) 表示，将旗下数码教育品牌Amplify售予一个由私人投资者支持的管理团队。此前数码课程市场增长放缓。
该公司未透露交易的财务条款。
新闻集团8月时表示，正评估Amplify的各种战略选择，与一家潜在收购方的谈判进行到最后阶段。
根据路透看到的一份内部备忘录，Amplify Learning部门的执行长Larry Berger将领导这个新公司。
Amplify还表示将会裁员，并未透露裁员数。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。