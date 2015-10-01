美国个股：新闻集团出售数码教育品牌Amplify

路透9月30日 - 新闻集团(News Corp) 表示，将旗下数码教育品牌Amplify售予一个由私人投资者支持的管理团队。此前数码课程市场增长放缓。

该公司未透露交易的财务条款。

新闻集团8月时表示，正评估Amplify的各种战略选择，与一家潜在收购方的谈判进行到最后阶段。

根据路透看到的一份内部备忘录，Amplify Learning部门的执行长Larry Berger将领导这个新公司。

Amplify还表示将会裁员，并未透露裁员数。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)