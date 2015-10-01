《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月1日

*工商时报：

--国发会昨日发布景气灯号，在外贸、内需表现不尽理想下，8月亮出连续第三个月蓝灯，领先指标也呈连续17个月下跌，景气仍处于低缓状态；惟美、欧经济持续扩张，景气有机会于第四季逐渐好转。

--矽品 即将于10月15日召开股东临时会，出现三组人马展开股东会委托书征求，分别委托民间三大委托书收购通路；其中包括矽品董事长林文伯等经营团队，恐将与另两组反对阵营对抗，战况激烈。

--大选逼近，已使国安基金的政治敏感度升高。财长张盛和在财委会答询时明确表示，将在10月15日前召开的国安基金委员会议，主动争取延长护盘期限至明年1月。

*经济日报：

--台湾9月前两周出口减幅缩小，呈现个位数衰退。不过，下旬适逢中秋连续假期，以及连续两个台风假影响，工作天数减少，出口能否维持减幅缩小的格局，仍需观察。

--台北101大楼吸引中东主权基金目光。据了解，有意收购顶新集团手中持股的黑石集团，这次资金主要来自中东主权基金，策略为纯投资，若能成功投资，将有助101的国际形象。

--财政部长张盛和表示，房市急冻建商也有责任，房价太高是普遍感受，市场不够活络要靠建商降价，至少要降一、二成，大家才有感。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。