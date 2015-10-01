全球金融：第二季外汇储备中美元配置比重下降，欧元占比达13年低点

路透纽约/伦敦9月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周三公布的数据显示，美元在全球货币储备配置中所占比重五个季度以来首次下滑，欧元比重则触及13年低点。

今年第二季美元在外汇储备配置中的比重下降至63.7%，为4.249万亿(兆)美元，第一季为64.1%。

美元比重下降的同时有一种观点日益盛行：各国央行，特别是新兴市场央行，一直在抛售美元储备以支撑不断贬值的本币。

同期欧元比重在第二季为20.5%，较第一季的20.7%几乎持稳。但20.5%是13年来最低水平，相比于2009年的峰值28%降幅甚大。

此外，第二季的全球外汇储备总体实现增长，打破2014年第三季开始的萎缩趋势。

数据显示，全球储备在第二季升至11.46万亿美元，第一季为11.44万亿。全球外汇储备配置总额升至6.66万亿，前一季为6.06万亿。

但分析师表示，最新数据并没有包含中国近期动用外汇储备的情况。中国8月储备创单月最大降幅纪录，因当局试图止住人民币下滑并稳定金融市场。

周一公布的央行数据显示，中国外汇储备规模为全球最大，上月下降939亿美元至3.557万亿。

“外汇储备下滑的情况将会持续，因不少新兴市场央行被迫动用储备以应对国内外经济放缓、美元升值、外债偿还迫近以及本币走软的局面，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦的G10外汇分析师Valentin Marinov说。(完)