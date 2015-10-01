《全球汇市》美元区间波动，市场将迎中国制造业调查和美国就业报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透调查中经济分析师预测，周五的美国非农就业报告料显示，9月就业岗位增加20.3万个。
昨晚最新公布的ADP数据也支持这样的预期，ADP数据显示美国民间部门雇主新增20万个岗位。
欧元/美元 跌约0.1%，报1.1171美元。
欧元区9月物价较上年同期跌0.1%，通胀情况逊于预期且远低于欧洲央行设定的略低于2%目标水平，使人猜测欧洲央行可能决定出台进一步宽松措施。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1172 1.1176 -0.04 -7.65 1.2097
美元/日圆 119.81 119.84 -0.03 0.29 119.68
欧元/日圆 133.85 133.93 -0.06 -7.83 144.78
美元/瑞郎 0.9739 0.9727 0.12 -2.03 0.9941
英镑/美元 1.5125 1.5127 -0.01 -2.88 1.5573
美元/加元 1.3311 1.3312 -0.01 14.57 1.1618
澳元/美元 0.7012 0.7017 -0.07 -14.15 0.8168
新西兰元/美元 0.6397 0.6393 0.06 -17.96 0.7797
澳元/日圆 84.010 84.090 -0.10 -14.04 97.750
新西兰元/日圆 76.640 76.610 0.04 -18.03 93.310
英镑/日圆 181.21 181.28 -0.04 -2.49 186.38
澳元/新西兰元 1.0960 1.0969 -0.08 4.69 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/陈宗琦/郑茵 审校 徐文焰/龚芳/戴素萍/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”