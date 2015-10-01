《新兴市场重要经济事件预告》--10月1日-10月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月1日(四)
布拉格--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在德国央行筹办的2015年ESE Conference会议上发言，会议主题为“欧洲的金融监管--处于正轨吗？”(1110) 。
圣地亚哥--智利银行公布上次政策会议记录。(1230)
10月2日(五)
布拉格--捷克央行公布9月管理委员会会议的会议记录(0700)。
10月5日(一)
墨西哥城--墨西哥央行公布9月货币政策会议的会议记录(1400)。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(至10月6日)。
10月6日(二)
利马--国际货币基金组织(IMF)就全球经济展望举行简布会(1400)。
利马--IMF/世界银行就“确保包容性发展：在促进拉美责任方面的良好做法”展开讨论(1700)。
利马--IMF/世界银行就“拉美经济放缓对劳动力市场的影响”展开讨论(1900)。
利马--IMF/世界银行举办青年对话(2030)。
利马--世界银行举行讨论会，主题为社会包容性：WikiStage和世界银行利马特别活动(2200)，演说者包括：世界银行行长金墉和世界银行常务副行长英卓华。
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率政策会议。
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930)。
10月7日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布9月政策会议记录(1200)。
利马--国际货币基金组织(IMF)举行新闻发布会，发表全球金融稳定性报告(1400)。
利马--IMF举行新闻发布会，发表财政监察报告(1530)。
利马--IMF就“沟通太平洋两岸：利用亚洲与拉美间贸易和金融一体化提高的好处”举行讨论，发言嘉宾包括IMF第一副总裁利普顿和中国人民银行副行长易纲。
利马--IMF举办气候变化对话，发言嘉宾包括IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉。
利马--IMF就“能源定价”举行讨论，发言嘉宾包括IMF副总裁朱民等。
10月8日(四)
利马--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行记者会(1400)
利马--IMF/世界银行讨论“金融包容性：能达成多个宏观经济目标吗？”(1500)发言嘉宾包括IMF副总裁朱民及印度央行总裁拉詹。
利马--世界银行行长金墉举行记者会(1500)
利马--IMF/世界银行讨论“基础建设：投资成长，投资民众”(1530)发言嘉宾包括世界银行首席财务官巴德尔等人。
利马--IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼及巴西财长莱维(Joaquim Levy) 参与讨论全球经济(1800)
利马--IMF/世界银行讨论“我们所想要的金融体系：重塑永续发展的金融”(2000)发言嘉宾包括英国央行总裁卡尼及中国人民银行副行长易纲等人。
利马--24国集团(G24)成员国举行记者会(2230)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”