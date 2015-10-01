《交易视点》台湾柜买中心持券限制有待观察，先以中性看待--元大宝来证

路透台北10月1日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾8月景气对策信号持续为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数14分，在央行双率双降之下，展望第四季出口订单回升，而公债市场在货币政策引导下预计在低档盘旋，虽有柜买中心持券限制利空消息，但其影响有待观察，目前以中性看待，预估本周十年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/13期 则在0.70%-0.80%。