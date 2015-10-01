《交易视点》台债利率大幅向下机率低，走势中性震荡--群益金鼎证券

路透台北10月1日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三公债利率在假期后开低，受到股市开低走高的表现与柜买中心将修订证券自营商自发行前交易至发行后六个月内单一机构持券不得超过发行量1/3的规定，利率走高。近两个月市场已经反应降息预期，短线利率要大幅向下机率较低，预期走势中性震荡，五年券104/13期 、10年券104/12期 的区间在0.70-0.80%、1.10-1.18%。(完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)