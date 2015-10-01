《交易视点》台债利率大幅向下机率低，走势中性震荡--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周三公债利率在假期后开低，受到股市开低走高的表现与柜买中心将修订证券自营商自发行前交易至发行后六个月内单一机构持券不得超过发行量1/3的规定，利率走高。近两个月市场已经反应降息预期，短线利率要大幅向下机率较低，预期走势中性震荡，五年券104/13期 、10年券104/12期 的区间在0.70-0.80%、1.10-1.18%。(完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”