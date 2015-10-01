英国经济：9月民间行业增长放慢，制造业逾两年来首次停滞不前--CBI

路透伦敦10月1日 - 英国工业联盟(CBI)公布的调查结果显示，该国民间行业增长在9月止当季放慢，由于制造业逾两年以来首次停滞不前。

该调查结果支持了一种观点，即英国经济第三季增速将慢于前季，因受到建筑业、零售业和制造业的拖累。

CBI周四表示，9月增长指标从前月的正31降至正22。

尽管指数下滑，但仍远高于长期均值。

“一些制造业者在艰难度日。英镑坚挺冲击对欧元区的出口，新兴市场的活力也在减弱，”CBI经济主管Rain Newton-Smith说。

制造业放缓可能令英国央行在考虑何时实施金融危机以来的首次升息时，更加难以决断，因为升息可能进一步推高英镑并打压出口。