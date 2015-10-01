全球金市：金价在两周低点附近走势挣扎，之前公布的美国数据颇为强劲

尽管其他数据显示美国中西部工厂活动萎缩，但投资人对就业数据感到开心，推动美元因今年升息希望而上涨。

金价因美联储今年升息预期而承压。

投资人将关注周五公布的美国非农就业报告，以寻求更多关于经济体质及其如何影响升息时间点的线索。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三持金量增加0.48%至687.42吨，但其升势未能支撑金价。

现金铂金 上涨0.4%至908.15美元。

铂金本周稍早曾跌至894美元，为2008年12月以来最低，因担心大众汽车尾气排放丑闻可能影响柴油汽车的需求。(完)

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