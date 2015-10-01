全球金市：金价在两周低点附近走势挣扎，之前公布的美国数据颇为强劲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
尽管其他数据显示美国中西部工厂活动萎缩，但投资人对就业数据感到开心，推动美元因今年升息希望而上涨。
金价因美联储今年升息预期而承压。
投资人将关注周五公布的美国非农就业报告，以寻求更多关于经济体质及其如何影响升息时间点的线索。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三持金量增加0.48%至687.42吨，但其升势未能支撑金价。
现金铂金 上涨0.4%至908.15美元。
铂金本周稍早曾跌至894美元，为2008年12月以来最低，因担心大众汽车尾气排放丑闻可能影响柴油汽车的需求。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”