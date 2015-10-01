金属期市：铜价在中国假日持稳，市场等待中国PMI数据

上海期货交易所周四因国定假期而休市。

日本央行短观调查报告显示，9月止当季大型制造业景气判断指数恶化，企业感受到金融市场震荡及对中国出货锐减的苦楚，均谨慎看待未来的前景。

周四出炉的数据显示，韩国8月工业生产较预期强劲，因国内消费延续稳定复苏的模式，令人愈发冀望第三季将坚挺成长。

LME提议实施以排队为基准的租金限制(QBRC)规定，市场担忧金属持有者可能滥用，以期在LME注册仓库取得免费的储存空间。LME周三亦持续应对上述疑虑。(完)

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