金属期市：铜价在中国假日持稳，市场等待中国PMI数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期货交易所周四因国定假期而休市。
日本央行短观调查报告显示，9月止当季大型制造业景气判断指数恶化，企业感受到金融市场震荡及对中国出货锐减的苦楚，均谨慎看待未来的前景。
周四出炉的数据显示，韩国8月工业生产较预期强劲，因国内消费延续稳定复苏的模式，令人愈发冀望第三季将坚挺成长。
LME提议实施以排队为基准的租金限制(QBRC)规定，市场担忧金属持有者可能滥用，以期在LME注册仓库取得免费的储存空间。LME周三亦持续应对上述疑虑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/龚芳; 审校 戴素萍/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”