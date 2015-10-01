芝加哥期市：小麦期货小跌，美国农业部产量预估限制跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米 小跌0.1%，报每蒲式耳3.87-1/4美元；上日收低0.32%。
美国农业部(USDA)周三报告，小麦产量总计为20.52亿蒲式耳，低于市场平均预估的21.33亿。
USDA季度谷物库存报告还显示，9月1日止玉米库存总计为17.31亿蒲式耳，为九年以来最高。大豆库存为1.91亿蒲式耳，为四年高位。
路透调查的分析师原平均预计玉米库存为17.39亿蒲式耳，大豆库存为2.05亿蒲式耳。
-----------------------------------0101GMT---------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 512.25 -0.50 -0.10% +1.69% 492.52 64
CBOT玉米 387.25 -0.50 -0.13% -0.45% 379.06 58
CBOT大豆 891.50 -0.50 -0.06% +0.82% 878.77 58
CBOT稻米 $13.17 -$0.03 -0.23% -1.16% $12.50 64
美国原油 $45.34 $0.25 +0.55% +0.24% $44.49 53
汇率
欧元/美元 $1.117 $0.000 -0.04% -0.65%
美元/澳元 0.702 0.001 +0.10% +0.60%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/张若琪 审校 李婷仪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。