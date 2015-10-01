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货币新闻 | 2015年 10月 1日 星期四 09:29 BJT

芝加哥期市：小麦期货小跌，美国农业部产量预估限制跌幅

12月玉米 小跌0.1%，报每蒲式耳3.87-1/4美元；上日收低0.32%。

美国农业部(USDA)周三报告，小麦产量总计为20.52亿蒲式耳，低于市场平均预估的21.33亿。

USDA季度谷物库存报告还显示，9月1日止玉米库存总计为17.31亿蒲式耳，为九年以来最高。大豆库存为1.91亿蒲式耳，为四年高位。

路透调查的分析师原平均预计玉米库存为17.39亿蒲式耳，大豆库存为2.05亿蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 512.25 -0.50 -0.10% +1.69% 492.52 64

CBOT玉米 387.25 -0.50 -0.13% -0.45% 379.06 58

CBOT大豆 891.50 -0.50 -0.06% +0.82% 878.77 58

CBOT稻米 $13.17 -$0.03 -0.23% -1.16% $12.50 64

美国原油 $45.34 $0.25 +0.55% +0.24% $44.49 53

汇率

欧元/美元 $1.117 $0.000 -0.04% -0.65%

美元/澳元 0.702 0.001 +0.10% +0.60%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/张若琪 审校 李婷仪)

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