芝加哥期市：小麦期货小跌，美国农业部产量预估限制跌幅

美国农业部(USDA)周三报告，小麦产量总计为20.52亿蒲式耳，低于市场平均预估的21.33亿。

USDA季度谷物库存报告还显示，9月1日止玉米库存总计为17.31亿蒲式耳，为九年以来最高。大豆库存为1.91亿蒲式耳，为四年高位。