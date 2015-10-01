美国经济：小型企业借贷8月连续第二个月下降--PayNet

路透10月1日 - 周四公布的数据显示，美国小型企业8月借贷连续第二个月下降。

8月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数小幅跌至136.1，7月为144.1。该指数8月较上年同期上升14%。

从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。

美国第二季经济增长环比年率达到3.9%，不过下半年恐有所降温。

小企业借贷减少与这一预期不谋而合，但不会动摇美国升息前景。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦已暗示，她仍计划今年升息，不过在行动前需要先看到“就业市场出现进一步的改善”而且对通胀前景更有信心。

PayNet发布其他数据显示，8月拖欠超过30天的贷款比重为1.47%，与前月持平。

PayNet向250家以上美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)