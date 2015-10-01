台湾经济：劳动部备妥就业安定基金，因应无薪假及可能大量解雇

路透台北10月1日 - 台湾劳动部劳动力发展署表示，近期企业裁员及非自愿性失业人数增加，已备妥就业安定基金200亿台币，以充分因应劳工无薪休假及后续可能的大量解雇。

劳动力发展署指出，截至9月中，通报实施无薪休假人数为783人、初次请领失业给付人数，今年前7月维持约5,000件水准，8月突然增加至9,208件，较去年同期增加1,216件。

劳动力发展署称，为避免或降低不景气对劳动市场的冲击，劳动部将密切关注未来景气走势，协助无薪休假劳工参加训练课程，并于训练期间发给训练津贴，维持生计；另针对被资遣劳工，提供心理关怀、就业讯息、转业辅导、职业训练及失业给付等积极措施。