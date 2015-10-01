台湾经济：劳动部备妥就业安定基金，因应无薪假及可能大量解雇

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台湾劳动部劳动力发展署表示，近期企业裁员及非自愿性失业人数增加，已备妥就业安定基金200亿台币，以充分因应劳工无薪休假及后续可能的大量解雇。
劳动力发展署指出，截至9月中，通报实施无薪休假人数为783人、初次请领失业给付人数，今年前7月维持约5,000件水准，8月突然增加至9,208件，较去年同期增加1,216件。
劳动力发展署称，为避免或降低不景气对劳动市场的冲击，劳动部将密切关注未来景气走势，协助无薪休假劳工参加训练课程，并于训练期间发给训练津贴，维持生计；另针对被资遣劳工，提供心理关怀、就业讯息、转业辅导、职业训练及失业给付等积极措施。
劳动部强调，于2009年金融海啸期间，动用逾300亿台币协助无薪假及失业劳工，今年也准备200亿元因应，将视景气状况启动，但希望不要用到。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”