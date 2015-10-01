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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 09:39 BJT

日本已公布经济指标--2015/10/1

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.3% r -0.4% r 11月15日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.2% -0.1% -- -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.1% 持平 -- -- 工业生产(m/m) 8月 -0.5% p -0.8% r 10月15日 -- 失业率 7月 3.3% @ 3.4% @ 10月1日 3.3% 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差5,697 逆差2,681 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 -0.2% -2.0% 10月1日 +0.4% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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