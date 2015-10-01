《全球重要经济事件一览表》--10月1日-10月8日

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10月1日(四)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉在一场活动上发表讲话(1330)。

布拉格--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在德国央行举行的2015年ESE“欧洲金融管理--是否处于正确轨道上？”会议中发表演说(1110)。

法兰克福--德国央行理事会成员Joachim Nagel就央行视角下的银行再融资发表讲话(1515)。

盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在盐湖城地区社区领袖活动中，就经济前景发表演说(1830)。

苏黎世--瑞士央行副总裁祖布鲁克于经济研究机构KOF的会议中发表演说(1600)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。

都柏林--第11届关于金融市场微观机构的央行年会(至10月2日)，爱尔兰央行总裁霍诺汉致开幕词。

10月2日(五)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举行的“宏观审慎货币政策”会议中，致开幕欢迎辞(1230)。

波士顿--罗森格伦与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔于“宏观审慎货币政策”会议的“美国货币政策是否该有第三授权？”讨论中，分别担任报告人与小组讨论参加者。(1300)

华盛顿--美国财政部长杰克卢发表讲话(1200)。

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在曼哈顿政策研究所(Manhattan Institute for Policy Research)举行的一项活动中发表演说(1300)。

波士顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)参加“宏观审慎货币政策”会议有关“微观审慎对宏观审慎：监督控制的问题”的小组讨论(1500)。

波士顿--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在“宏观审慎货币政策”会议中发表演说(1700)。

10月3日(六)

波士顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在“宏观审慎货币政策”会议上参与“积极使用宏观审慎工具在制度上是否现实？”的讨论(1500)。

10月4日(日)

伦敦--金融时报2015年非洲峰会(至10月5日)，尼日利亚央行总裁Godwin Emefiele将发表讲话。

10月5日(一)

卢森堡--欧元集团会议。

10月6日(二)

利马--国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会(1400)。

利马--IMF/世界银行讨论如下议题--确保包容性发展：提升拉美地区责任感的佳径(1700)。

利马--IMF/世界银行讨论如下议题--拉美地区放缓对劳动力市场的影响(1900)。

利马--IMF/世界银行举行青年对话(2030)

利马--世界银行讨论社会包容问题(2200)。世行行长金墉以及世行集团的常务副行长英卓华将发言。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在城市土地学会(Urban Land Institute)的秋季会议上，就经济前景发表演讲(2130)。

卢森堡--欧盟财长会议。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至10月7日)。

10月7日(三)

利马--IMF就全球金融稳定报告召开记者会(1400)。

利马--IMF举行关于“拉美和加勒比地区能力开发和前路”的讨论(1430)，演说者包括：IMF副总裁格拉索和牙买加央行总裁Brian Wynter。

利马--IMF/世界银行举办有关“不平等、机会与繁荣”的讨论会(1500)。

利马--IMF就财政监测举行记者会(1530)。

利马--IMF/世界银行就年轻人参与金融未来进展的行动理念进行讨论(1600)

利马--IMF举办“连接太平洋：利用亚洲和拉美贸易增加以及金融一体化的优势”讨论会(1630)，发言人包括：IMF第一副总裁利普顿和中国人民银行副行长易纲。

利马--世界银行举办“以秘鲁的成功为基础：提振生产率和促进经济增长”讨论会(1715)，发言人包括：世界银行行长金墉、秘鲁财长Alonso Segura和波兰财长Mateusz Szczurek。

利马--IMF举办气候变化讨论会(1900)，发言人包括：IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉。

利马--IMF举办“能源定价--把事情作对”讨论会(2030)，发言人包括：IMF副总裁朱民和爱尔兰前任总统Mary Robinson。

利马--IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉参加一个见面会(2230)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至10月8日)。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

哥本哈根--丹麦经济委员会公布半年度丹麦经济预估报告(1000)。

10月8日(四)

利马--IMF/世界银行举办有关“金融内涵：能否达成多项宏观经济目标？”的讨论会(1500)，演说者包括：IMF副总裁朱民与印度央行总裁拉詹。

利马--IMF/世界银行举办有关“中等收入国家的脆弱性：对独特挑战的新观念”的讨论会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“基础架构：为成长投资、为人投资”的讨论会(1530)。演说者包括：世界银行首席财务官巴德尔和世界银行常务副行长英卓华等。

利马--IMF/世界银行举办有关“聚焦拉丁美洲：拉美央行的新挑战”的讨论会(1645)。演说者包括：英国央行副总裁夏菲克、巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)和秘鲁与智利央行总裁。

利马--IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼与巴西财长莱维(Joaquim Levy)参加一个主题为全球经济的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉举行记者会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“银行解决方案的解决方案何在？”的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉参加一项主题为“以年轻企业家为可持续性成长的推手”的讨论会(1900)。

利马--IMF/世界银行举办有关“拉丁美洲的成长与内涵：下一个十年”的讨论会(1930)。演说者包括：IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF/世界银行举办有关“我们要的金融体系：为可持续发展重新塑造金融”的讨论会(2000)。演说者包括：英国央行总裁卡尼、中国人民银行副行长易纲、巴西央行总裁托比尼。

利马--IMF/世界银行举办有关“为民间投资调集金融资源”的讨论会(2100)。

利马--世界银行行长金墉参加主题为“食物的未来：关于塑造因应气候变化的食物供应系统的对话”讨论会(2130)。

利马--24国集团(G-24)会员国举行记者会(2230)。

美国曼凯托--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔，在一项活动中致欢迎词并参加论坛(1700)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议记录(1800)。

美国斯波坎--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)在斯波坎都市地区商业与社区领袖午餐会上，就经济展望发表谈话(1930)。

伦敦--英国央行宣布利率决议并公布利率会议记录(1100)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举行的儿童储蓄账户座谈会中致欢迎词(1330)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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