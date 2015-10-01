欧元区经济：标准普尔预期欧洲央行可能将QE规模扩大一倍

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月30日 - 标准普尔周三预料，欧洲央行(ECB)未来几个月中可能将购债刺激计划的规模扩大一倍，标普还检视了中国经济大幅放缓的影响。
“若欧洲央行最早今年12月就宣布，打算将量化宽松(QE)延长至远超过2016年的期限，直到2018年中，总计规模可能达到2.4万亿欧元，我不会感到意外。”标普欧洲首席经济学家Jean-Michel Six在一份报告中写道。
Six称，全球通胀率和经济增长率普遍偏低，将可能引发欧洲央行采取行动；他也评估了中国经济放缓程度远超过预期的可能性。
“我们假设中国2016年实质国内生产总值(GDP)增长率将放缓至4.4%(我们的基础预测为6.3%)，2017年为3.9%(6.1%)。”
“基于这样的模拟情况，欧元区2017年底GDP将降低0.8%。德国所受影响最大，2017年底会下降0.9%。”他称。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”