欧元区经济：标准普尔预期欧洲央行可能将QE规模扩大一倍

路透伦敦9月30日 - 标准普尔周三预料，欧洲央行(ECB)未来几个月中可能将购债刺激计划的规模扩大一倍，标普还检视了中国经济大幅放缓的影响。

“若欧洲央行最早今年12月就宣布，打算将量化宽松(QE)延长至远超过2016年的期限，直到2018年中，总计规模可能达到2.4万亿欧元，我不会感到意外。”标普欧洲首席经济学家Jean-Michel Six在一份报告中写道。

Six称，全球通胀率和经济增长率普遍偏低，将可能引发欧洲央行采取行动；他也评估了中国经济放缓程度远超过预期的可能性。

“我们假设中国2016年实质国内生产总值(GDP)增长率将放缓至4.4%(我们的基础预测为6.3%)，2017年为3.9%(6.1%)。”