主要国家经济指标预测--10月2日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月2日(五)
0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 +0.4% -0.1%
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 57.5 57.3
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.6% -0.1%
(较上年同期) -2.4% -2.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增20.3 增17.3
民间就业岗位(万个) 增19.5 增14.0
制造业就业岗位(万个) 持平 减1.7
政府部门就业岗位(万个) -- 增3.3
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 700.2
1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.2% +0.4%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%
耐久财订单(较前月) 8月修正值 -- -2.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- 持平
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.2%
10月2日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
9月30日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超10,449 --
外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,918 --
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正12 正13
央行短观大型非制造业景气判断指数 正25 正20
央行短观小型制造业景气判断指数 零 负2
央行短观小型非制造业景气判断指数 正3 正2
央行短观大型企业资本支出预估 +10.9% +8.7%
央行短观小型企业资本支出预估 -6.1% -10.0%
10月1日(四)
0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -8.3% -10.0%
进口(较上年同期) -21.8% -18.1%
贸易收支(亿美元) 盈余89 --
-- 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 49.2 --
0135 日本日经制造业PMI 9月 51.0 --
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 49.5 51.8
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 52.7 53.3
0750 法国Markit制造业PMI 9月 50.6 50.4
0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 52.3 52.5
0800 意大利公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第二季 0.9% --
0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.0 52.0
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 51.5 51.3
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 9月 5.89 --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 27.7 27.0
四周均值(万人) 27.08 --
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 219.1 223.6
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 48.6 --
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 53.1 --
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.7% +0.5%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.2 50.6
投入物价分项指数 38.0 39.3
就业分项指数 50.5 50.7
新订单分项指数 50.1 --
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,817 1,760
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.6% +0.9%
2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 盈余84.1 --
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +2.9% +0.4%
所有家庭支出(较前月) +2.5% +0.5%
2330 日本求才求职比 8月 1.23 1.22
失业率 3.4% 3.3%
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”