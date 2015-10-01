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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--10月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月2日(五)

0130 澳洲零售销售(较上月) 8月 +0.4% -0.1%

0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 57.5 57.3

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.6% -0.1%

(较上年同期) -2.4% -2.1%

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增20.3 增17.3

　　民间就业岗位(万个) 增19.5 增14.0

　　制造业就业岗位(万个) 持平 减1.7

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增3.3

　　失业率 5.1% 5.1%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%

　　每周平均工时 34.6 34.6

　　 劳动力就业参与率 -- 62.6%

1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 700.2

1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.2% +0.4%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%

耐久财订单(较前月) 8月修正值 -- -2.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- 持平

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.2%

10月2日-10月12日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%

截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

9月30日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超10,449 --

外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,918 --

2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正12 正13

央行短观大型非制造业景气判断指数 正25 正20

央行短观小型制造业景气判断指数 零 负2

央行短观小型非制造业景气判断指数 正3 正2

央行短观大型企业资本支出预估 +10.9% +8.7%

央行短观小型企业资本支出预估 -6.1% -10.0%

10月1日(四)

0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -8.3% -10.0%

进口(较上年同期) -21.8% -18.1%

贸易收支(亿美元) 盈余89 --

-- 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 49.2 --

0135 日本日经制造业PMI 9月 51.0 --

0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 49.5 51.8

0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 52.7 53.3

0750 法国Markit制造业PMI 9月 50.6 50.4

0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 52.3 52.5

0800 意大利公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第二季 0.9% --

0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.0 52.0

0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 51.5 51.3

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 　9月 5.89 --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 27.7 27.0

四周均值(万人) 27.08 --

续请失业金人数(万人) 9月17日当周 219.1 223.6

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 9月 48.6 --

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 53.1 --

1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.7% +0.5%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.2 50.6

投入物价分项指数 38.0 39.3

就业分项指数 50.5 50.7

新订单分项指数 50.1 --

-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,817 1,760

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.6% +0.9%

2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 盈余84.1 --

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 +2.9% +0.4%

所有家庭支出(较前月) +2.5% +0.5%

2330 日本求才求职比 8月 1.23 1.22

失业率 3.4% 3.3%

(完)

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