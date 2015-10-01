台湾债市：指标10年券殖利率早盘量缩微扬，在既有区间狭幅整理

路透台北10月1日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周四早盘量缩微升。交易员表示，盘初台债交投相当清淡，104/12殖利率开低后因追价意愿不足而反向小幅走高，今日料该券殖利率暂在既有区间狭幅整理。

他们并指出，由于主流券殖利率已来到相对低档，市场观望央行释出更为宽松的货币政策激励多头续攻，不然短线已大致反应央行降息利多，加以本周及下周皆受到长假期效应干扰，此皆令短线台债交投转趋淡静。

〞没题材，大家也没有想动，市场冷冷清清。〞一位大型票券台债交易员说。

交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.80-0.83%；104/12期则在1.13-1.16%。

本地时间10:02，104/12期殖利率走扬0.55个基点至1.1470%，成交量20.5亿台币；104/13期发行前交易殖利率走高2个基点至0.8200%，成交量0.5亿台币；五年公债104/9则暂无成交纪录。

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