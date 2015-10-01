台湾货币市场：隔拆利率回落低位，季底过后持续反映央行降息效应

* 月初短率回归常轨，反映央行降息走低 * 短票到期不续发令发行量偏少 * RP利率下调，公司债调幅较大 记者 董永年 路透台北10月1日 - 台湾银行短率周四回落低位。资金调度人士指出，经过台风假影响的季底混乱状况后 ，今日短率回归常轨，拆款与短票利率继续反映央行降息效应，债市附买回(RP)利率也小幅下调。 他们表示，少了跨季因素的干扰，龙头台湾银行与大型行库对票券商的一周拆款利率约在0.37%，其余则 在0.35-0.36%，至于银行间的拆款利率则在0.32%附近。 〞回复正常了，昨天还怕找不到钱。〞一位票券商资调人士说。 另一银行交易主管则称，季底过后，银行间拆款恢复正常，在市场资金偏浮滥下，短率可能还会继续往低 档靠拢。 本地时间14:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.750 33.128 台湾加权股价指数<.TWII 8,295.94 8,181.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.299% 0.313% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.440% **短票利率回稳** 短票方面，票券商交易员表示，经过季底紊乱的状况，今日市场回复平静。短票以到期续作为主，利率则 持平于央行降息后的水准。 〞昨天找不到钱有点微调，今天就恢复正常了。〞一位大型票券公司交易员说。 另一大型票券公司交易主管称，今日光是到期续作就多钱了，因为有的企业没有发行短票。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0.44%、 0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.439%，前日在0.43 5%；上日成交量115.18亿台币，前日148.09亿台币。 今日央行存单到期金额为1,227.7亿台币，存单发行金额稍晚公布。周五央行存单到期金额267亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为485亿台币，累积超额准备为8,952亿台币、加计前期1% 的超额准备1兆303亿台币。 **RP利率下调** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，季底过后，资金恢复宽松状态，证券商与票券商纷纷小幅下调RP 利率，或向区间低位靠拢，且不排除后续仍有微调空间。 〞资金回来了，很多来要券。〞一位大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，资金浮滥，现在不再区分极短天还是一般天期，RP利率一律采均一报价。且 后续不排除还有下调空间。 本周资金变化因子尚有周五远东新 52亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，上日在0.43-0.45%；10天期以上公司债RP主 要成交在0.53-0.54%，上日0.53-0.55%。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极短天期与一周公司 债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 杨淑祯)