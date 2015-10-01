国际油市：油价微升，需求强劲预估及叙利亚局势予以提振

美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)称，飓风华金(Joaquin)周三在大西洋上增强，有可能成长为强风暴，不过天气预报模型并没有就其是否在美国登陆达成一致。

0201GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货 报每桶45.64美元，较上日结算价上涨0.55美元。布兰特原油期货 报每桶48.71美元，上涨0.34美元。

根据Joint Oil Data Initiative (JODI)提供的国别预估数据，2015年上半年全球石油需求较上年同期激增，因油价减半且多数消费国的大部分燃料价格均有明显下降。

JODI报告称，2015年上半年石油平均消费量为每日7,140万桶，高于上年同期的6,910万桶，增幅为3.3%。

不过市场忧虑这样的消费增长能否持续。周四的一项官方数据显示，9月中国制造业活动连续第二个月萎缩，进一步显示中国经济疲软。

备受关注的日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心三个季度来首度出现恶化，且未来料将进一步下滑。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻