路透调查：欧洲基金9月现金持有比重升至五年高点，债券配比亦增加

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
* 现金水位增至12.7%，为逾五年来高位
* 投资欧股配比升至34.3%
* 北美债券配比达五年高点
路透伦敦9月30日 - 欧洲投资者持有现金比重升至逾五年来最高，因中国经济放缓的疑虑，令数以百万计资产价值蒸发殆尽。
9月18-28日间的路透调查显示，投资者股票配比减少3个百分点以上至45.1%，为2014年底以来最低。
在一阵抛压将全球股市 推至两年低点后，资产经理人仍心有余悸。
“由于全球股市充斥的高度不确定性，短期来看可能有更多下行压力。”DekaBank基金经理人Frank Griebel说道，并补充道他预期年底前市场可能会回升。
Pioneer全球投资主管Matteo Germano认为，导致近期市场波动的诱因不太可能在短期内减弱。鉴于此，Pioneer仍维持谨慎立场，采取有选择性的投资方式。
对19家欧洲投资经理人调查显示，投资者因担心市场会进一步下滑，纷纷加大公债配比，持有避险政府公债的比重增至51%。美国和加拿大公债的持有比重占到28.1%，为至少五年来最高。
资产经理人仍最为看空新兴市场，没有一位受访者认为目前资产价格低到可以考虑重又买进。新兴市场股价9月料录得5%的累计跌幅，这将是连续第五个月下挫。
Candriam资产投资主管Nadege Dufosse说道：“目前的估值确实吸引人，不过只有在经济前景稳定的情况下，我们才会考虑投资。”
全球第二大经济体--中国近几周数据逊于预期，经济恐会硬着陆的威胁正损及投资者信心。不过仍不乏投资机会。
尽管经理人减持了股票，但对欧元区资产投资比重升至34.3%，为2015年3月来最高。
瑞银环球资产管理策略师Boris Willems称，虽8月投资者信心急转直下，不过全球经济增长基本面仍“大体完好”。
正因为如此，瑞银仍偏爱除美国外的发达市场股票，尤其是欧元区和日本，指因欧洲央行和日本央行可能会进一步放宽货币政策。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
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