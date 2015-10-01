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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 11:33 BJT

路透调查：欧洲基金9月现金持有比重升至五年高点，债券配比亦增加

* 现金水位增至12.7%，为逾五年来高位

* 投资欧股配比升至34.3%

* 北美债券配比达五年高点

路透伦敦9月30日 - 欧洲投资者持有现金比重升至逾五年来最高，因中国经济放缓的疑虑，令数以百万计资产价值蒸发殆尽。

9月18-28日间的路透调查显示，投资者股票配比减少3个百分点以上至45.1%，为2014年底以来最低。

在一阵抛压将全球股市 推至两年低点后，资产经理人仍心有余悸。

“由于全球股市充斥的高度不确定性，短期来看可能有更多下行压力。”DekaBank基金经理人Frank Griebel说道，并补充道他预期年底前市场可能会回升。

Pioneer全球投资主管Matteo Germano认为，导致近期市场波动的诱因不太可能在短期内减弱。鉴于此，Pioneer仍维持谨慎立场，采取有选择性的投资方式。

对19家欧洲投资经理人调查显示，投资者因担心市场会进一步下滑，纷纷加大公债配比，持有避险政府公债的比重增至51%。美国和加拿大公债的持有比重占到28.1%，为至少五年来最高。

资产经理人仍最为看空新兴市场，没有一位受访者认为目前资产价格低到可以考虑重又买进。新兴市场股价9月料录得5%的累计跌幅，这将是连续第五个月下挫。

Candriam资产投资主管Nadege Dufosse说道：“目前的估值确实吸引人，不过只有在经济前景稳定的情况下，我们才会考虑投资。”

全球第二大经济体--中国近几周数据逊于预期，经济恐会硬着陆的威胁正损及投资者信心。不过仍不乏投资机会。

尽管经理人减持了股票，但对欧元区资产投资比重升至34.3%，为2015年3月来最高。

瑞银环球资产管理策略师Boris Willems称，虽8月投资者信心急转直下，不过全球经济增长基本面仍“大体完好”。

正因为如此，瑞银仍偏爱除美国外的发达市场股票，尤其是欧元区和日本，指因欧洲央行和日本央行可能会进一步放宽货币政策。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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