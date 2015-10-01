台湾数据：今年GDP年增率保1有难度，第三季负成长--中央社

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 中央社周四引述台湾行政院主计总处主计长石素梅说法称，今年国内生产总值(GDP)年增率要达到1%有难度，因第三季GDP比预期还差，会是负成长。
石素梅是在上午到立法院财政委员会备询表达上述说法。她指出，8月的出口、外销订单和工业生产负成长都比7月扩大，第三季的数字会是负成长，从目前资料看来，GDP保1有难度。
台湾主计总处8月已下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。 (完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”