台湾数据：今年GDP年增率保1有难度，第三季负成长--中央社

路透台北10月1日 - 中央社周四引述台湾行政院主计总处主计长石素梅说法称，今年国内生产总值(GDP)年增率要达到1%有难度，因第三季GDP比预期还差，会是负成长。

石素梅是在上午到立法院财政委员会备询表达上述说法。她指出，8月的出口、外销订单和工业生产负成长都比7月扩大，第三季的数字会是负成长，从目前资料看来，GDP保1有难度。

台湾主计总处8月已下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。 (完)