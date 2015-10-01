全球贸易：泛太平洋自由贸易协议在汽车贸易方面取得进展

路透亚特兰大9月30日 - 据了解泛太平洋自由贸易协议闭门谈判的人士称，该协议的谈判周三在一个关键问题上取得了进展，加拿大和墨西哥均表示北美汽车市场愿意向更多亚洲产汽车零部件开放。

跨太平洋伙伴关系协议(Trans Pacific Partnership, TPP)旨在减少贸易壁垒并在从日本到智利的十多个国家之间建立共同的标准。自7月以来该协议胶着于为数不多的一些问题，包括汽车和汽车零部件贸易问题。

据两名了解该谈判的人士称，墨西哥和加拿大官员希望汽车包含本地零部件的比例底线为45%。

据了解谈判的人士称，日本谈判代表希望汽车中零件本土生产比例不低于32.5%。