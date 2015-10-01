台湾汇市：台币早盘实质汇价走升，跟进亚币涨势及一外银大抛美元

路透台北10月1日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价续升；交易员表示，受到韩元持续走升，以及一家外商银行大举抛售美元，促使台币升幅扩大，一度涨至32.700价位。

他们表示，由于中国公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)指数略为优于预期，带动澳元、新西兰元及韩元等走扬，台币也跟着亚币走升，再加上有一家外商银行大举抛售美元，促使台币续升。

〞有一家外商银行一直在丢美元，大概是有外资汇入，出口商卖盘都变少了。〞一大型商银交易员说。

另一外商银行交易员则称，今天台股走涨，外资买汇力道明显减弱，反而是进场抛出美元，带动台币走升。

本地时间10:34时，台股股市加权指数 上涨0.79%。韩元兑美元 报1,179.9，上日收在1,185.3。

台币早盘实质交易区间落在32.700-32.863；上日交易区间在32.882-32.999。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度微幅扩增；一个月美元/台币远汇 报32.850/32.880，上日收在33.070。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.650-32.900

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