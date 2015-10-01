台湾汇市：台币早盘实质汇价走升，跟进亚币涨势及一外银大抛美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价续升；交易员表示，受到韩元持续走升，以及一家外商银行大举抛售美元，促使台币升幅扩大，一度涨至32.700价位。
他们表示，由于中国公布9月官方制造业采购经理人指数(PMI)指数略为优于预期，带动澳元、新西兰元及韩元等走扬，台币也跟着亚币走升，再加上有一家外商银行大举抛售美元，促使台币续升。
〞有一家外商银行一直在丢美元，大概是有外资汇入，出口商卖盘都变少了。〞一大型商银交易员说。
另一外商银行交易员则称，今天台股走涨，外资买汇力道明显减弱，反而是进场抛出美元，带动台币走升。
本地时间10:34时，台股股市加权指数 上涨0.79%。韩元兑美元 报1,179.9，上日收在1,185.3。
台币早盘实质交易区间落在32.700-32.863；上日交易区间在32.882-32.999。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度微幅扩增；一个月美元/台币远汇 报32.850/32.880，上日收在33.070。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.650-32.900
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--《综述》美国9月民间就业岗位增长，但中西部制造业活动表现不佳 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”