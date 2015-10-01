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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 10:53 BJT

《全球汇市》美元微升，美国非农就业报告发布前涨势有限

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1161 1.1176 -0.13 -7.74 1.2097

美元/日圆 120.18 119.84 0.28 0.60 119.68

欧元/日圆 134.13 133.93 0.15 -7.64 144.78

美元/瑞郎 0.9754 0.9727 0.28 -1.88 0.9941

英镑/美元 1.5131 1.5127 0.03 -2.84 1.5573

美元/加元 1.3293 1.3312 -0.14 14.42 1.1618

澳元/美元 0.7045 0.7017 0.40 -13.75 0.8168

新西兰元/美元 0.6411 0.6393 0.28 -17.78 0.7797

澳元/日圆 84.670 84.090 0.69 -13.36 97.750

新西兰元/日圆 77.050 76.610 0.57 -17.59 93.310

英镑/日圆 181.84 181.28 0.31 -2.15 186.38

澳元/新西兰元 1.0979 1.0969 0.09 4.87 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/孙茉莉/张若琪 审校 王丽鑫/龚芳/于春红/戴素萍)

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