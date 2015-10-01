日本股市：日经指数随美股跳涨，中国PMI多符合预期令市场暂获喘息

“中国PMI数据在市场预期之内，让人松了一口气，”Nissay Asset Management股市策略师Isao Kubo表示。

备受关注的日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心三个季度来首度出现恶化，且未来料将进一步下滑。不过资本支出仍为增加。

“市场快速消化数据面好坏不一的表现，但前景仍令人忧心，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

本周稍早遭受重创的船运类股出现反弹。商船三井 涨1.4%，川崎汽船 上扬3.1%。

出口类股也在近期跌势后回升，丰田汽车 上涨3.0%，日产(Nissan)汽车 劲升5.4%。