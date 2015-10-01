日本股市：日经指数随美股跳涨，中国PMI多符合预期令市场暂获喘息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国PMI数据在市场预期之内，让人松了一口气，”Nissay Asset Management股市策略师Isao Kubo表示。
备受关注的日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心三个季度来首度出现恶化，且未来料将进一步下滑。不过资本支出仍为增加。
“市场快速消化数据面好坏不一的表现，但前景仍令人忧心，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。
本周稍早遭受重创的船运类股出现反弹。商船三井 涨1.4%，川崎汽船 上扬3.1%。
出口类股也在近期跌势后回升，丰田汽车 上涨3.0%，日产(Nissan)汽车 劲升5.4%。
东证股价指数 涨1.8%，至1,437.07点，JPX-日经400指数 上升1.8%，报12,860.39点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”