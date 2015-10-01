台湾股市：上涨，9月制造业PMI微幅回升但景气仍弱

路透台北10月1日 - 台湾股市周四继续上涨，之前日经/Markit制造业9月采购经理人指数(PMI)虽自上月回升，但仍显示制造业景气续弱 。

但9月数据还暗示，台湾制造业新出口订单进一步下降，并创三年来最大降幅之一。

财新/Markit周四联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.2，略高于初值47，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第七个月处在荣枯线下方，上月终值为47.3。

0219GMT，台湾加权股价指数 升0.6%至8,232.11点，上日收升0.6%。

电子类指数 涨0.7%，金融保险类指数 下滑0.2%。