台湾股市：上涨，9月制造业PMI微幅回升但景气仍弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台湾股市周四继续上涨，之前日经/Markit制造业9月采购经理人指数(PMI)虽自上月回升，但仍显示制造业景气续弱 。
但9月数据还暗示，台湾制造业新出口订单进一步下降，并创三年来最大降幅之一。
财新/Markit周四联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.2，略高于初值47，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第七个月处在荣枯线下方，上月终值为47.3。
0219GMT，台湾加权股价指数 升0.6%至8,232.11点，上日收升0.6%。
电子类指数 涨0.7%，金融保险类指数 下滑0.2%。
永丰金控 下跌0.5%，之前中国工商银行 宣布，将终止认购永丰金控旗下永丰银行20%股权。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”