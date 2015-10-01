企业结盟：腾讯与eBay联手Kakao竞标新的韩国互联网银行牌照

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月1日 - 韩国最大移动讯息应用的运营商Kakao Corp 表示，腾讯控股 与eBay 已经与其联手竞标新的韩国互联网银行牌照。
Kakao的一名发言人表示，如果能够获得牌照，腾讯与eBay将通过子公司进行投资，预计将在银行中占有4%或者更低的份额。他拒绝就财务条款置评。
预计今年韩国将发放一或两张互联网银行牌照。已知有至少三家参与竞标，Kakao是其中之一。
互联网银行提供银行与金融服务，没有实体分支。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”