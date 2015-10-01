背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览

路透北京10月1日 - 以下为中国政府2015年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**扩投资**

--发改委9月28日批复北京城市轨道交通第二期建设规划（2015～2021年），天津城轨 第二期建设规划（2015～2020年），以及深圳城轨第三期建设规划（2011～2020年）调整方案，总投资共计4,647.73亿元人民币。

--中国国家发改委日前批复新建隆黄铁路叙永至毕节段、徐州至淮安至盐城铁路两项目的可行性研究报告，以及新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段项目的核准，总投资超过1,000亿元人民币。

--中国国务院常务会议9月16日决定，扩大固定资产加速折旧优惠范围，以拉动有效投资、推进产业加快改造升级，预计实行该政策后今年将减税约50亿元人民币。

--中国发改委9月15日公布对六个公路项目的批复，包括内蒙古奈曼旗至白家湾子(蒙辽界)公路、扎兰屯至阿荣旗公路、大阪至经棚公路、以及新疆喀什至疏勒公路、吐鲁番至小草湖公路、安徽省广德至宁国公路的可行性研究报告，项目估算总投资总计161.73亿元。

--中国发改委9月14日公布对两项交通项目的批复，包括厦门第二西通道和西藏加查至桑日公路新改建二期工程的可行性研究报告，项目估算总投资分别为57.05亿元和4.76亿元以内。

--中国发改委9月11日批复新建郑州至万州、大理至临沧、弥勒至蒙自三个铁路项目，总投资1,427亿元人民币，其中郑万铁路投资项目总投资1,180亿元 。

--中国国家发改委9月7日批复宁夏自治区石嘴山（蒙宁界）至中宁公路改扩建等六项公路建设工程，投资额总计774.7亿元人民币。

--中国9月1日召开的国务院常务会议明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。同时决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化。

--中国国务院8月11日发布进一步促进旅游投资和消费的若干意见，明确提出拓展旅游企业融资渠道，支持符合条件的旅游企业上市等。

--发改委8月6日批复同意新建湖南岳阳民用机场，项目总投资12.39亿元。

--发改委8月4日批复同意新建建三江民用机场，总投资6.13亿元。

--发改委8月3日批复同意建设岷江犍为航电枢纽工程，总投资估算105.022亿元；还批复青海格尔木机场改扩建工程，总投资3.73亿元。

--发改委7月30日发布意见，鼓励社会资本全面进入铁路领域，支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路，向社会资本开放铁路所有权和经营权。

--国家发改委7月29日批复新建玉溪至磨憨铁路、新建大同至张家口高速铁路两个项目，项目总投资接近700亿元人民币。

--7月1日发改委批复广西桂林机场航站楼及站坪配套设施扩建工程，总投资33.67亿元；还批复贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程，总投资196.59亿元。

--6月10日发改委批复新建商丘至合肥至杭州铁路、新疆莎车民用机场、海口美兰机场二期扩建等七个项目，累计投资1,267.2亿元。

--6月5日新华社报导，青岛新机场工程可行性研究报告日前获国家发展改革委批复，项目总投资415.66亿元人民币，其中机场工程投资332.72亿元。

--发改委5月26日和28日分别公布了包括投资73亿元人民币长江南京深水航道二期工程，同意汕头港广澳港区二期工程项目核延期等五个项目。

--发改委5月25日首批发布PPP推介项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。

--发改委5月20日印发南京、南昌和呼和浩特三个城市轨道交通建设规划，涉及总投资额2,151.91亿元人民币。

--国务院5月20日发文指出要加大网络建设投入，今年到2017年累计投资不低于1.1万亿元人民币，同时要有序开放电信市场，推动电信企业降低网费。

--发改委5月18日批复济南至青岛高速铁路等四项铁路建设项目，以及成都和南宁等两项城市轨道交通的近期建设规划，总投资2,435.77亿元人民币。

--发改委4月27日发布通知，批复新建重庆巫山和内蒙古乌兰察布两个民用机场可行性研究报告，项目总投资21.59亿元人民币。

--发改委批复湘江二级航道二期工程可行性研究报告，项目总投资约30亿元人民币。

--发改委2月9日批复大连港大窑湾港区四期和烟台港西港区30万吨级原油码头两项工程，总投资约43.1亿元人民币。

--发改委1月27日公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程。

--发改委1月26日批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。

--发改委1月16日批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

--国务院1月14日常务会议决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业。

**金融**

*--在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25% 。

--自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长 。

--中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，8月由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

--中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

--中国央行7月31日发布征求意见稿，对非银行支付机构网络支付业务管理办法向社会公开征求意见，实名制、获得业务许可，并基于客户银行账户或支付账户进行网络支付成准入硬性要求，并要求金融机构或开展金融业务的其他机构不得开立支付账户。

--中国市场利率定价自律机制7月30日称，大额存单发行主体范围将由市场利率定价自律机制核心成员，扩大到基础成员中的全国性金融机构和具有同业存单发行经验的地方法人金融机构及外资银行，机构个数由目前的9家扩大至102家。

--银监会6月26日表示，鼓励民间资本入股现有银行业金融机构，支持民间资本通过增资扩股、股权受让、二级市场增持等方式进入现有银行业金融机构。

--6月24日国务院常务会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

--中国央行6月2日发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。

--国务院5月13日常务会议决定，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

--中国央行5月10日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

--国务院4月22日发布关于实施银行卡清算机构准入管理的决定称，6月1日起，对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场。

--中国央行决定自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。同时决定自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

--外管局4月8日发布通知，改革资本金结汇管理方式，外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理，企业可自由选择资本金结汇时机，将从6月1日起实施。

--国务院4月1日常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

--中国人民银行3月30日称，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。

--中国人民银行称，自2015年3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

--中国人民银行称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

**财税**

*-- 中国财政部9月30日公告，中央财政引导十家机构设立中国政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金，基金总规模1,800亿元人民币 。

*--中国国务院9月29日表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策

--中国财政部部长楼继伟表示，经全国人大、国务院批准，今年下达6,000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度 。

--继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知，明确针对小微企业的增值税和营业税优惠政策继续执行至2017年12月31日 。

--从今年10月1日起到2017年底，将减半征收企业所得税的小微企业税收范围，由年应纳税所得额20万元人民币以内（含20万元）扩大到30万元以内（含30万元）。

--财政部5月26日表示，自2015年6月1日起，降低部分服装、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。

--5月6日国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除 。

--中国财政部4月30日决定，自5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革。

--发改委4月19日宣布，自4月20日起将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长。

--中国财政部3月30日公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。

--中国国务院决定继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。确定从2015年1月1日至2017年12月31日，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业范围，由年应纳税所得额10万元人民币以内（含10万元）扩大到20万元以内（含20万元），并按20%的税率缴纳企业所得税。

--中国财政部1月27日发布通知，自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税，并在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为4%。

--中国继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税 。

--中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业 。

--中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17% 。

--为进一步减轻小微企业负担，中国从今年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费 。

**改革**

*--9月29日召开的国务院常务会议取消中央制定地方实施的建设项目试生产审批等62项审批事项；对快递业务员职业技能确认等89项中介服务事项，不再作为部门行政审批受理的必要条件

--中国国务院9月13日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

--中国国务院8月26日召开常务会议称，为促进外贸增长，将降低中央管理的进出口环节部分收费，重新核定地方管理的经营服务收费标准，原则上“只降不升”，并推行进出口环节收费目录清单公示制度。

--根据中国京津冀协同发展规划纲要要求，近期到2017年，有序疏解北京非首都功能取得明显进展，在符合协同发展目标且现实急需、具备条件、取得共识的交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破，深化改革、创新驱动、试点示范有序推进，协同发展取得显着成效。

--国务院8月24日发布关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见，赋予“两权”抵押融资功能，在防范风险、遵守有关法律法规和农村土地制度改革等政策基础上，稳妥有序开展“两权”抵押贷款试点。

--国务院7月24日下发关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；同时要进一步提高跨境贸易人民币结算的便利化水平，扩大结算规模；研究推出更多避险产品，帮助企业规避汇率风险，减少汇兑损失。

--中国国务院常务会议7月22日确定，全面实施城乡居民大病保险，2015年底前使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，到2017年，建立比较完善的大病保险制度。

--发改委5月22日称，确定12个项目为第一批国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营试点项目。 发改委3月31日曾发布鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见。

--国务院5月14日发文决定取消外债额度等49项非行政许可审批事项；将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项，今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。

--国务院5月12日发布关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见，提出进一步丰富和完善财税政策支持外贸，优化进出口关税结构，逐步实施国际通行的退税政策，进一步完善出口退税分担机制。

--国务院4月28日常务会议部署完善消费品进出口相关政策，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围。

--国务院4月21日常务会议通过基础设施和公用事业特许经营管理办法，决定在基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人均可参与投资运营基础设施并获得收益。

--国务院4月17日发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

--国务院4月16日发布水污染防治行动计划，明确实施最严格水资源管理，2016年底前全部取缔不符合国家产业政策的严重污染水环境的生产项目。

--国务院4月15日常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。

--新华社3月28日授权发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，明确“一带一路”沿线各国合作重点，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。

--发改委和商务部3月13日发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。

--政府网3月13日发布国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定，取消和下放90项行政审批项目，并将21项工商登记前置审批事项改为后置审批。

--中国政府网1月29日发布国务院关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知，明确在全国范围内复制推广的改革事项包括投资管理领域，贸易便利化领域及金融领域等。

--中国国务院1月14日发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

注：*代表新增。（完）