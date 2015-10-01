更新版 1-台湾数据：主计总处估今年GDP保1困难，11月将第三度下修目标

(新增官员评论及相关背景)

路透台北10月1日 - 台湾行政院主计总处周四表示，今年国内生产总值(GDP)年增率要达到1%有难度，将在11月再度下修1.56%的预估目标。

此将为台湾第三度下修今年经济成长率目标，此前主计总处曾在5月将GDP目标自3.78%下修至3.28% 。8月再度下修至1.56%，创六年低位，前低为2009年的负1.57%。

〞从目前相关数字来看，是有难度的，保1有难度。〞主计总处主计长石素梅在立法院备询时称。

国民党籍立法委员赖士葆也对路透表示，石素梅于稍早备询时指出，第三季GDP只是零点多，且有可能变成负值；从外销订单连续两季负成长一成以上来看，今年GDP保1%有困难。

主计总处一不愿具名官员则指出，会在11月再度修正GDP预估目标。

中央社稍早引述石素梅说法称，8月的出口、外销订单和工业生产负成长都比7月扩大，第三季的数字会是负成长，从目前资料看来，GDP保1有难度。

台湾GDP保1有困难的消息并未影响股汇市表现。本地时间11:28，大盘加权股价指数 大涨1.41%报8,296.55点。台币兑美元 升值3.95角报32.733。(完)