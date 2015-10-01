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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 11:08 BJT

《汇市简讯》美元指数呈现十字星，目前进入整理

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    * 美元指数在亚洲市场呈十字星型态，昨日上涨0.4%--中国数据符合
预期
    * 20日波林格区间趋平，动量指标以及五日、10日和20日移动均线呈
中性
    * 暗示目前进入整理，20日波林格区间上下端94.78/96.83确定整体
波动区间
    * 稍早触及的96.23低点以及纽约市场96.41高点为初步支撑位/阻力
位
    * 相关图表请点选：(link.reuters.com/xyj75w)
    (完)
    
      
    

 (编译 郑茵 审校 徐文焰)
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