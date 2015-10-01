中国外汇：推动人民币资本项目可兑换，防范异常跨境资金流动风险--外管局长

路透北京10月1日 - 中国外汇管理局局长易纲在最新一期中国金融撰文称，针对外汇管理新常态，下一步外汇管理将以推动人民币资本项目可兑换为重点，推动重点领域改革开放，防范异常跨境资金流动风险。

文章称，继续完善跨境资金流动的监测预警指标体系和非现场检查指标体系，及时对资金流出入压力状况进行评估和预判。从充实政策预案来看，充实以逆周期调节为主的政策预案，深入研究推出“托宾税”、无息存款准备金、外汇交易手续费等价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。

易纲称，当前外汇管理呈现出新常态，主要表现为外汇形势从持续净流入到趋向基本平衡的新常态、管理环节从事前审批到事中事后监管的新常态和管理方式从经常项目可兑换到资本项目可兑换的新常态。

“长远来看，外汇管理部门要始终把防风险放在首位，从加强监测预警来看，加快建立跨境资金流动监测预警平台，逐步完成跨境资金流动数据整合和数据仓库建设，全面涵盖本外币、贸易投资、机构个人等不同交易币种、项目和主体跨境资金流动情况，为监管提供“千里眼”和“顺风耳”。”文章称。

从优化外汇储备经营来看，坚持多元化和分散化投资，管好和用好外汇储备，加大优质资产配置，提高外汇储备经营管理能力，实现安全、流动、保值增值的经营目标。

文章称，要推动重点领域改革开放。要紧扣建立健全调节国际收支的市场机制和管理体制，进一步完善外汇管理改革中长期工作规划，确定实施步骤、时限以及分工，明确路线图和时间表。

在资本市场方面，有序推进资本市场双向开放，进一步完善合格机构投资者制度，做好内地和香港基金互认落地，加快推进人民币资本项目可兑换。在外汇市场方面，扩大外汇市场开放，放宽交易范围，增加交易主体，丰富避险保值产品，完善多元、竞争和有效监管的交易平台建设，逐步建成一个成熟发达的多层次外汇市场体系。