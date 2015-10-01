《全球主要央行动态》--10月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月24日-10月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，联储仍有可能在今年升息，并有望在明年实现通胀目标，早于其他许多决策者的预期。 对于美国监管改革后债市流动性明显减少的担忧，杜德利周三基本表现得不以为意，并称高频交易的崛起或许会在任何一次变革中产生更大的影响。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，美国近期的经济数据处于或高于预期水平，重要的是实施首次升息，具体时间并不是问题，房价上涨并不意味着应更快升息，而是显示出推迟升息带来的风险。他并称，绝对相信美联储在决定升息时有必要的工具。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，目前距离首次升息不远，预计将在明年开始升息，在明年底之前小幅升息三次。他并称，可能对今年升息持开放态度，但将需要数据的确认且将保持逐步收紧政策的路径，通胀疲弱使美联储有关升息问题的沟通复杂化。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，预计美国经济继续温和成长，就业市场状况出现明显改善。他认为，来自油价、美元或中国的风险不会改变美国经济成长预期。他并称，支持升息有一段时间了，等待升息的完美条件是不切实际的。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称鉴于就业市场压力增加，通胀在2016年将超过美联储的目标。他并称，不清楚美联储能否在10月会议前获得足够的数据来说服其他决策者支持升息。

**欧洲**

法国央行当选总裁Francois Villeroy de Galhau周二称，欧洲央行现在拥有促使通胀率迈向目标水平、并刺激经济增长的正确货币政策。“我认为(欧洲央行)总裁德拉吉目前的货币政策是推动通胀率迈向近2%水准的正确政策，”他表示。

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一称，欧洲央行现在讨论扩大资产购买计划还为时过早，因为欧元区经济仍料将温和复苏。鉴于通胀率和经济增长率仍守在低位，市场已开始预期欧洲央行会扩大每月600亿欧元(670亿美元)的量化宽松(QE)规模。

欧洲央行管理委员会委员雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)表示，欧洲央行1万亿欧元以上的资产购买计划正在发挥作用，而央行距离讨论调整该计划还有“一段长路”。他并称，欧洲央行已证明其能够完成欧元区通胀率重回接近2%目标的使命，不受中国经济放缓及美联储暂缓升息等外部因素影响。

英国央行决策者上周五表示，在密切关注纯出租住房的抵押贷款和脆弱的金融市场流动性，但他们判断目前没有必要对监管规则做出改变。

英国央行上周四称，如果议会同意将货币政策委员会(MPC)会议从一年12次降为八次，则从明年10月起将不再每月召开一次MPC会议。

**日本**

对于有关美国升息可能令全球市场震荡的担忧情绪，日本央行总裁黑田东彦不以为然，称目前新兴经济体对于美国收紧货币政策可能引发资金逃离本地的忧虑已有所减轻。尽管仍维持对日本经济前景的乐观看法，但黑田东彦再次重申，如果达成2%通胀目标存在风险，他将会进一步放松政策。

**大中华区**

中国央行货币政策委员会召开三季度例会强调，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；而与二季度例会不同的是，央行此次还特别指出要加强和完善风险管理。

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国利率市场化改革还可加大力度，宏观调控政策也还有很大空间。

中国央行上海总部下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，在上海自贸区推出同业存单产品，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元人民币，单笔最低认购额度则应不低于1,000万元。

中国央行公告称，根据中国人民银行与赞比亚中央银行合作备忘录相关内容，中国人民银行决定授权赞比亚中国银行担任赞比亚人民币业务清算行。

中国人民银行行长周小川出席第34届中黑巴行长会并与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议。中国央行网站周日晚间刊登的公告称，此举表达了建立双边本币互换安排的意愿，以加强双边货币合作、推动双边本币结算、促进两国贸易和投资便利化。

台湾央行周三宣布，配合9月25日起调降重贴现率半码(0.125个百分点)，自10月1日(周四)起调降央行国库局国库机关专户存款牌告利率。

据路透报价网页显示，香港金管局上周五傍晚向市场注入15.5亿港元，周三傍晚又向市场注入120.13亿港元以压抑港元强势，因市场对港元需求持续，令港元汇价多次触及强方兑换保证。

香港金融管理局(HKMA)周二公布，金融管理专员已根据《银行业条例》向交通银行子公司交银香港有限公司授予银行牌照，当日生效。 金管局周二另宣布，将增发总值200亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。

**其他央行**

印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期，在通胀处于纪录低位的情况下，此举有助于面临放缓危险的经济。印度央行说明了进行如此大幅度降息的原因，称消费者通胀率有可能在5.8%，低于1月的目标6%，部分原因在于政府努力抑制食品价格。

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara周三表示，该央行计划在卢比远汇市场实施干预，作为其在现汇市场支持卢比汇价举措的补充。他并表示，此举是印尼央行一系列支撑汇价政策的一部分。

巴西央行表示，可能动用美元储备以支撑不断下挫的本币。但与央行联系密切的人士称，若没有看到美元外流的情况，央行将仍使用其他工具。

泰国央行上周五今年内第三次下调2015年经济成长预估，将经济成长率预期从6月时预计的3.0%下调至2.7%，并称出口将连续第三年萎缩。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......