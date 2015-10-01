澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，中国数据未像预期般糟糕促压力缓解

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳新货币非常容易受中国数据影响，因为中国是澳洲和新西兰关键的出口市场。澳元第三季累计下跌9%，为两年来最大季度跌幅，部分归因于对中国经济可能硬着陆的担忧。
美国和多数西方国家的利率走向背道而驰也拖累了澳元和新西兰元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)有望最早今年加息，而澳洲债券市场<0#YIB:>则全面消化了有关澳洲央行到2016年中前可能降息一次的预期。
新西兰元兑美元 在中国PMI调查报告公布后也获得提振，从0.6391美元升至0.6408美元。
过去一个月新西兰元表现非常稳定，在0.6244-0.6458美元之间窄幅波动。第三季累计下跌5.4%，当季曾跌破0.62美元创六年低位。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/孙国玉；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”