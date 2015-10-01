中国央行：境外央行类机构进入中国银行间外汇市场无额度限制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月1日 - 中国人民银行周三晚间发布公告称，境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径，交易方式包括询价方式和撮合方式，无额度限制。
此举旨为推动中国外汇市场对外开放，便利境外央行（货币当局）和其他官方储备管理机构、国际金融组织、主权财富基金（以下统称境外央行类机构）依法合规参与中国银行间外汇市场交易。
央行网站刊登的新闻稿称，境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径：通过人民银行代理、通过中国银行间外汇市场会员代理以及直接成为中国银行间外汇市场境外会员。境外央行类机构可从上述三种途径中自主选择一种或多种途径进入中国银行间外汇市场，开展包括即期、远期、掉期和期权在内的各品种外汇交易，交易方式包括询价方式和撮合方式，无额度限制。
境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，应当通过原件邮寄递交的方式向中国外汇交易中心提交《境外央行类机构进入中国银行间外汇市场备案表》。
备案完成后，境外央行类机构通过人民银行代理的，人民银行将向其发送操作指引；通过中国银行间外汇市场会员代理的，自主选择代理机构并签署代理协议，代理机构将代理协议向中国外汇交易中心备案后即可交易；成为中国银行间外汇市场境外会员的，通过中国外汇交易中心完成外汇交易系统接入等技术准备后即可交易。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”