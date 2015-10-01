中国央行：境外央行类机构进入中国银行间外汇市场无额度限制

路透北京10月1日 - 中国人民银行周三晚间发布公告称，境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径，交易方式包括询价方式和撮合方式，无额度限制。

此举旨为推动中国外汇市场对外开放，便利境外央行（货币当局）和其他官方储备管理机构、国际金融组织、主权财富基金（以下统称境外央行类机构）依法合规参与中国银行间外汇市场交易。

央行网站刊登的新闻稿称，境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径：通过人民银行代理、通过中国银行间外汇市场会员代理以及直接成为中国银行间外汇市场境外会员。境外央行类机构可从上述三种途径中自主选择一种或多种途径进入中国银行间外汇市场，开展包括即期、远期、掉期和期权在内的各品种外汇交易，交易方式包括询价方式和撮合方式，无额度限制。

境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，应当通过原件邮寄递交的方式向中国外汇交易中心提交《境外央行类机构进入中国银行间外汇市场备案表》。